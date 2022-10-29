Корабли ЧФ отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты

Как сообщил утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев, никакие объекты в городе не повреждены.

«Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове», — сделал пост в телеграм-канале губернатор ранним утром.

Глава города призвал жителей сохранять спокойствие.

Звуки хлопков слышны по Севастополю с четырех часов утра, у автомобилей срабатывает сигнализация.

Временно перекрыт рейд через бухту — паромы и катера не ходят. С площади Нахимова организован автобусный рейс на Северную сторону.