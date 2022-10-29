Камеры видеонаблюдения закроют для просмотра из-за соображений безопасности

Об этом 29 октября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Таковым стал один из выводов проведенного суженного оперативного штаба, связанного с утренним массированным налетом беспилотным аппаратов на город.

— Сегодня где-то с четырех тридцати началась работа всех сил противовоздушной обороны и кораблей Черноморского флота. Ночью была предпринята, наверное, самая массированная за всю историю атака беспилотными летательными аппаратами и дистанционными управляемыми надводными аппаратами по акватории Севастопольской бухты, — объявил губернатор.

По его словам, предположительно противник пытался нанести ущерб военной инфраструктуре Черноморского флота, но все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены.

— Все взрывы, дым и все остальное, что было выложено сегодня на разных сайтах частными лицами и т.д., все это уничтоженные беспилотные летательные аппараты или надводные дистанционные управляемые аппараты противника. Понятно, что надводные аппараты и БПЛА начинены взрывчаткой, поэтому наблюдались взрывы, — пояснил М.Развожаев.

Он также сообщил, что все вражеские объекты уничтожены. Однако точное количество беспилотников (и морских, и воздушных) называть не стал из-за секретности такой информации.

— Черноморскому флоту удалось справиться со всеми аппаратами, все они уничтожены. Гражданская инфраструктура никаким образом не пострадала, оперативный штаб был на связи с Черноморским флотом, — заверил глава города.

В настоящее время, по его информации, проводятся специальные мероприятия в акватории бухты, поэтому временно перекрыт рейд — убирают осколки и прочее, что должно быть собрано для дальнейших выводов и анализа. После завершения этой работы, рейд будет открыт и движение пассажирских катеров и паромов восстановлено.

При этом М.Развожаев указал о недопустимости выкладывания в сеть видеосвидетельств, которые позволяют обнаруживать систему противовоздушной обороны города. Теперь теми, кто выкладывает такого рода видеоматериалы, будет проводиться специальная работа, пообещал губернатор.

Кроме того, он сообщил о принятом на штабе решении закрыть на период действия среднего уровня реагирования все доступные для гражданских лиц видеопотоки с городских камер видеонаблюдения.

— Все камеры, которые покупаются в пакетах с телевизионными приложениями, доступные в свободном доступе, будут закрыты. Они будут доступны только для представителей спецслужб, для системы «Безопасный город» и т.д. Эта мера необходимая потому что сегодня она влияет на безопасность города, — пояснил М.Развожаев.