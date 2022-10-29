Британия причастна к терактам в Севастополе

Британские специалисты подготовили украинских военных к атаке беспилотников в Севастополе 29 октября, заявили в Министерстве обороны России.

«Сегодня в 4.20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь», — цитирует ТАСС заявление министерства.

Всего в атаке были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей и морской авиации Черноморского флота все воздушные и морские цели были уничтожены.

Четыре морских беспилотных аппарата уничтожены на внешнем рейде, еще три — на внутреннем.

При атаке вражеских беспилотников получили небольшие повреждения морской тральщик «Иван Голубец» и боновые заграждения в Южной бухте.

«Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины британских специалистов», — считают в МО РФ.

Корабли Черноморского флота, подвергшиеся террористической атаке, задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора из порта Одессы в соответствии с международными договоренностями.

Минобороны России обвинило британских военных также в причастности к планированию, подготовке и осуществлению взрывов российских газопроводов в Балтийском море в сентябре 2022 года.

«По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября с.г. по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», — сообщили в ведомстве.