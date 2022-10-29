Авиабомбу времен войны взорвали в бухте на Фиоленте

«В Севастополе проведена операция по ликвидации авиабомбы времен Великой Отечественной войны массой 250 килограммов, найденной в водах бухты Гильзовая. Боеприпас уничтожили непосредственно на месте — на десятиметровой глубине в акватории бухты», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Опасный предмет идентифицирован как авиабомба SC-250. Было установлено, что ее взрыватель имеет значительные повреждения, что не позволяет выполнить перевозку на спецполигон для последующего уничтожения. В связи с этим принято решение ликвидировать боеприпас непосредственно в акватории.

Сотрудники Специализированного отряда чрезвычайного ведомства ведут очистку бухты Гильзовая в районе Фиолента от боеприпасов времен ВОВ с 2021 года. Название бухта получила из-за большого скопления боеприпасов: в ее акватории и на берегу велись ожесточенные бои.