Авиабомбу времен войны взорвали в бухте на Фиоленте
В акватории бухты Гильзовая специалисты ГУ МЧС по Севастополю 28 октября уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны.
«В Севастополе проведена операция по ликвидации авиабомбы времен Великой Отечественной войны массой 250 килограммов, найденной в водах бухты Гильзовая. Боеприпас уничтожили непосредственно на месте — на десятиметровой глубине в акватории бухты», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Опасный предмет идентифицирован как авиабомба SC-250. Было установлено, что ее взрыватель имеет значительные повреждения, что не позволяет выполнить перевозку на спецполигон для последующего уничтожения. В связи с этим принято решение ликвидировать боеприпас непосредственно в акватории.
Сотрудники Специализированного отряда чрезвычайного ведомства ведут очистку бухты Гильзовая в районе Фиолента от боеприпасов времен ВОВ с 2021 года. Название бухта получила из-за большого скопления боеприпасов: в ее акватории и на берегу велись ожесточенные бои.