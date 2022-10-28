Возвратили московские деньги в бюджет Севастополя

В рамках программы межбюджетного сотрудничества на 2023 год Севастополю вернули бюджетные средства в объеме 5,3 млрд рублей. Такая информация содержится в постановлении 27 октября, принятом на заседании правительства города.

— В начале 2022 года у города Севастополя в соответствие с программой сотрудничества были уменьшены объемы на 2022 год и остатки 2021 года. Сейчас была утверждена программа сотрудничества с учетом 2023 года, и нам возвращают бюджетные средства в размере 5,295 млрд руб, — представил проект постановления и.о.директора департамента финансов Алексей Плотников.

По его словам, теперь эти средства восстанавливаются на 2023 год и данным постановлением распределяются по главным распорядителям и по мероприятиям, которые были утверждены ранее.

Он также обратил внимание, что после принятия данного постановления будут доведены лимиты бюджетных обязательств.

На вопрос главы города, означает ли теперь это, что можно будет контрактоваться, А.Плотников ответил, что нужно.

При этом он обратился к главным распорядителям бюджетных средств, призвав их активизировать работу по заключению контрактов и использованию средств 2022 и 2023 годов.

Больше всего московских денег достанется департаменту городского хозяйства — 2,88 млрд рублей. Их потратят на благоустройство внутриквартальных проездов и дворов (140 млн), ремонт и строительство сетей освещения (665 млн), реставрацию подпорных стен (225 млн), на реконструкцию парков и общественных пространств (1,436 млрд) и закупку коммунальной техники (250 млн).

Департамент капитального строительства должен освоить 1,622 млрд рублей, в том числе на ремонты и строительство: школ — 365 млн, объектов здравоохранения — 868 млн, учреждений культуры — 238.

Напомним, что на московские деньги планировалось капитально отремонтировать улицу Ленина и проспект Нахимова. В мае 2021 года губернатор Михаил Развожаев анонсировал начало ремонта после окончания туристического сезона, в сентябре 2021 года.

Однако, как известно, ремонтные работы не начались даже спустя год.