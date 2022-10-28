Средства от спектаклей СевТЮЗа направят участникам СВО

Администрация и артисты театра приняли решение дать 10 благотворительных спектаклей «Вкус медной проволоки», а все средства от продажи билетов перечислить для приобретения того, что в настоящее время наиболее нужно бойцам.

— Мы и раньше оказывали помощь мобилизованным: ездили к раненым в госпиталь, собирали теплые вещи и средства личной гигиены, которые передали через пункты сбора и церковь, участвовали в мероприятиях, на которых присутствовали матери и жены военнослужащих, сдавали кровь, — рассказал «Севастопольской газете» директор Севастопольского театра юного зрителя Андрей Маймусов.

По его словам, идея провести специальную акцию была поддержана всем коллективом, а первый благотворительный спектакль «Вкус медной проволоки» сыграли для севастопольцев 19 октября.

Правда, изначально речь шла только о пяти спектаклях, но горожане так активно поддержали идею, раскупив все билеты, что пришлось добавить еще пять.

— Такого, честно говоря шквала звонков с выражением желания соучаствовать, мы не видели давно, — рассказал директор.

Все собранные средства решено перевести в губернаторский фонд поддержки СВО.

— На наш взгляд, необходимо грамотно распорядиться собранной помощью. Кто-то один должен решать, что именно нужно нашим бойцам и, самое главное, в каких объемах, — продолжил А.Маймусов.

Спектакль «Вкус медной проволоки» по произведению севастопольского писателя Геннадия Черкашина вошел в репертуар театра в мае 2022 года, в преддверии Дня Победы. Спектакль основан на воспоминаниях юных севастопольцев, переживших войну в родном городе.

Следующие показы спектакля в рамках поддержки СВО пройдут:

— 6 ноября в 18.30 на сцене СевТЮЗа;

— 23 ноября в 17.00 и 18.30 на сцене Драматического театра им.Лавренёва.