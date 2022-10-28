Приговор директору парка львов отменен

Верховный суд Крыма 27 октября отменил приговор нижестоящей инстанции в отношении директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова, которого приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима после инцидента с хищником, который откусил палец годовалому малышу.

«В Верховном суде Республики Крым закончено рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке, по результатам которого обвинительный приговор Белогорского районного суда Республики Крым в отношении Олега Зубкова был отменен», — цитирует сообщение пресс-службы Верховного суда Крыма ТАСС.

Уголовное дело передано на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе со стадии судебного разбирательства.

«Определением Верховного суда Республики Крым Олег Зубков был освобожден из-под стражи, ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщается в пресс-релизе.

По данным Следственного комитета, 26 сентября 2021 года 22-летняя мать поднесла малыша к клетке с хищными животными через защитное ограждение. В результате нападения одного из хищников годовалый ребенок пострадал, медикам пришлось ампутировать ему палец руки. Было возбуждено уголовное дело. Директор парка О.Зубков заявлял, что инцидент мог произойти только в том случае, если взрослые, с которыми находился пострадавший малыш, нарушили требования безопасности. Суд установил, что вольеры были оборудованы с нарушением требований безопасности.