На пожаре в жилом доме пострадала несовершеннолетняя

Пожар в многоквартирном доме на Батумской, 34 оперативно потушен. Пострадала 15-летняя девушка. Ее с отравлением угарным газом отправили в городскую больницу №5.

Как сообщил «Севастопольской газете» заместитель начальника отряда пожарной части, старший лейтенант Максим Почалов, посреди дня 28 октября в пожарную часть поступил сигнал о возгорании в квартире на третьем этаже дома на батумской, 34.

На ликвидацию пожара направили три пожарные машины, по прибытию был зафиксирован слабый дым из окна второго этажа. Было сформировано звено для разведки на наличие пострадавших. По предварительной информации от жильцов, на расположенных выше этажах находились пять человек. Однако в результате проведенной разведки обнаружилось, что в квартирах на верхних этажах, которые оказались отрезаны огнем и дымом, находились восемь человек.

Все они не могли самостоятельно эвакуироваться из-за продуктов горения. Поэтому пожарные двумя звеньями выводили их с помощью спасустройств. Это специальные устройства, которые одеваются на голову пострадавшего, с подводом потока воздуха, что позволяет исключить дыхание продуктами горения.

К тушению огня пожарные приступили после того, как убедились, что в квартирах подъезда никого нет.

На месте происшествия работали две бригады скорой помощи.

Причину возгорания определит инспектор, который начнет работу после пожарных. По словам соседей, полностью выгорела кухня квартиры на втором этаже.