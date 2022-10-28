Дело о ремонте «Ракушки» расследовано и передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора одного из учреждений культуры Севастополя. Он обвиняется в превышение должностных полномочий и повреждении и уничтожении объекта культурного наследия.

По данным следствия, в 2020 году обвиняемый, зная, что проектные и иные работы в рамках капитального ремонта летней эстрады Приморского бульвара «Ракушка» не согласованы с Севнаследием, незаконно заключил договор с подрядной организацией. Без надлежаще оформленной и согласованной проектной документации были незаконно и необоснованно выполнены работы на общую сумму более 21 млн рублей, которые полностью оплачены из средств городского бюджета.

Во время ремонта «ракушки» были повреждены и уничтожены элементы объекта культурного наследия «Приморский бульвар — комплексный памятник истории, архитектуры и садово-паркового искусства».

Демонтаж настроенного на «Ракушке» пришлось оплачивать дополнительно. На это затрачено более 3 млн рублей.

Тем самым своими действиями обвиняемый причинил значительный материальный ущерб городскому бюджету на общую сумму около 25 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры и УФСБ. Были собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершению преступлений. В связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как уточнили в прокуратуре Севастополя, летняя эстрада приморского бульвара с 2018 года закреплена за ГБУК «Андреевский дворец культуры» на праве оперативного управления. Именно его директор в 2020 году заключил от имени учреждения договор на выполнение капитального ремонта.

Подрядчик соорудил на «Ракушке» объекты капитального строительства высотой около четырех и двух метров: аппаратную будку и амфитеатр, а также установил фермы для аппаратуры. Возведение данных строений противоречило требованиям законодательства об охране объектов культурного наследия и привело к нарушению подлинного облика бульвара. В сентябре 2020 года выполнение капитального ремонта было приостановлено. В последующем указанные сооружения демонтированы.