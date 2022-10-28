Будут отчислять 5% квартир нуждающимся

— С принятием данной нормы возможно включение пункта о безвозмездной передаче лицом, с которым будет заключен договор о комплексном развитии территории, в государственную собственность города Севастополя после окончания строительства не менее 5% жилых помещений в многоквартирных домах, строительство которых будет осуществлено в соответствие с договором за счет средств такого лица, — доложил проект документа директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

Он также сообщил, что в последующем соответствующее условие подлежит включению в договор о комплексном развитии территории.

— Принятие данного постановления позволит увеличить фонд жилых помещений, находящихся в распоряжении города Севастополя, для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также для перераспределения граждан из аварийного жилищного фонда, — пояснил глава департамента архитектуры.