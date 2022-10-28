Больницу скорой помощи и онкологический центр попросили строить быстрее

Руководство дирекции госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя проинспектировало строящиеся в районе хутора Пятницкого объекты медицинского кластера.

Осуществлен выезд на строительные площадки объектов с целью мониторинга динамики выполнения строительно-монтажных работ и проведено совещание с представителями правительства Севастополя, заказчика ГКУ ГС «ЕДКС», подрядной организации ООО «РТ-СоцСтрой» и иных организаций, рассмотрены проблемные вопросы и пути их решения.

«По итогам рабочего совещания определено, что подрядной организации необходимо увеличить темпы выполнения работ для оперативного завершения строительства социально значимых объектов Севастополя», — сообщили в пресс-службе дирекции.