Усилят физическую защиту объектов критической инфраструктуры

О необходимости усилить физическую защиту объектов энергообеспечения заявил 27 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Сразу сообщив, что никаких подробностей случившегося раскрывать не будет, губернатор в то же время сказал, что были применены современные средства радиоэлектронной борьбы. И все же, по его словам, незначительные повреждения станции были нанесены.

— Они были оперативно силами собственного персонала устранены. Конечно, потребуется определенный ремонт, но на работу электростанции этот инцидент не оказал никакого существенного влияния. Тем не менее для соответствующих служб и для Министерства обороны есть дополнительная возможность сделать выводы еще по дополнительному усилению защиты, — прокомментировал глава города.

По его словам, сейчас планируются дополнительные средства, связанные с усилением физической защиты на ряде объектов, прежде всего, критической инфраструктуры: все, что связано с тепло-, водо- и электроснабжением.

— Физическая защита будет усилена, все остальные вопросы, которые касающиеся работы ПВО и т. д. — это компетенция Министерства обороны, — подытожил М.Развожаев.