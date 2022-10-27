Театр помогает раненым как может

По словам главного режиссера театра Григория Лифанова, помощь выражается в публикации на внутренних сайтах театра призывов сдавать кровь, а также участвовать в различных благотворительных акциях.

В то же время Г.Лифанов высказал свою принципиальную позицию в отношении организации различных выездных концертов в госпиталях.

— Что касается участия театральных артистов в госпитальных концертах, то лично мне кажется это не слишком корректным по отношению к раненым. Людям, прошедшим через тяжелые испытания, едва ли будет приятно воспринимать здоровых красивых людей, которые поют и танцуют перед ними. Я думаю, что этого делать не нужно, —высказал свое мнение Г.Лифанов.

Высказывание режиссера прозвучало в свете предстоящей премьеры театра спектакля «Не бойся быть счастливым» по пьесе Алексея Арбузова «Бедный Марат».

Новая постановка созвучна происходящим сейчас событиям, она — о простых людях на фоне тяжелых жизненных испытаний.