Симфонический оркестр дает концерты в актовом зале СевГУ

В актовом зале Севастопольского университета на ул.Гоголя в третий раз состоится выступление Академического симфонического оркестра Крымской филармонии. В воскресенье, 30 октября, музыканты дадут два концерта: «В джазе... и не только» и «Памяти маэстро».

«В нашем актовом зале уже проходили вечера оперной музыки. С Крымской государственной филармонией мы заключили соглашение в 2020 году и до пандемии Академический симфонический оркестр уже дал два концерта. Актовый зал у нас камерный, звук хороший»,— сообщили в пресс-службе СевГУ.

Как рассказали в пресс-службе, молодежь с удовольствием посещает подобные культурные мероприятия. Тем более, что благодаря соглашению, студенты и преподаватели получили пригласительные билеты. Также их можно купить по «Пушкинской карте». Концерты, кстати, стоят недорого. «В джазе и не только» — всего 300 рублей, а «Памяти маэстро» — 600 рублей.

Подобные события проходят в СевГУ в рамках проекта «Творческий семестр». На разных локациях университета для студентов проходят вечера встреч с известными творческими людьми, балы и знакомство с театральными постановками. Следующий концерт Академического симфонического концерта состоится в актовом зале СевГУ 13 ноября.

100 лет русскому джазу

«2022 год — знаковый для российских музыкантов, потому что ровно сто лет назад 1 октября 1922 года состоялся первый джазовый концерт, от которого берет отсчет история отечественного джаза», — в свою очередь сообщили в пресс-службе Крымской государственной филармонии.

Концерт «В джазе... и не только» открывает новый сезон. Оркестром будет дирижировать Александр Лантратов. Музыканты сыграют музыку классиков джаза: Гершина, Манчини, Бернстайна, Шостаковича, Дунаевского, Петрова, Минкова и других.

Начало этого концерта в 14.00. А в 17.00 начнется концерт «Памяти маэстро». Музыканты сыграют любимые произведения народного артиста Украины, заслуженного деятеля искусств Республики Крым маэстро Алексея Гуляницкого, который в течение 40 лет был художественным руководителем Симфонического оркестра Крымской филармонии.