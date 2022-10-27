Приглашают на велофестиваль и слет реконструкторов

В программе — гонки на памп-треке, зрелищные прыжки с трамплина на большую надувную подушку и маневры времен Крымской войны.

Праздник велосипедистов

В Парке живой истории «Федюхины высоты» в субботу, 29 октября, состоится фестиваль профессионалов и любителей велосипедистов-экстремалов BMX-fest.

— Это первый подобный фестиваль, который мы организуем на своей площадке своими силами. На него собирались приехать спортсмены со всего Крыма, а также с материка, но в связи со сложностями на Крымском мосту, приедут только крымчане, — рассказал «Севастопольской газете» коммерческий директор парка живой истории Андрей Биати.

По его словам, идею проведения велосипедного праздника инициировали сотрудники велоцентра на Федюхиных высотах, люди увлеченные и неравнодушные.

Мотивацией для участников фестиваля послужат денежные призы: 10 тысяч рублей — за первое место, пять — за второе и три — за третье. Участники будут соревноваться в девяти возрастных категориях, начиная с двухлетнего возраста.

Старшая группа поборется в состязаниях на памп-треке и в прыжках Pro BigAirBag. Отдельная номинация — костюмированный прыжок в огромную надувную подушку. Подготовить образ можно на любую тематику, в нем нужно будет продемонстрировать крутой трюк.

Для участия в фестивале необходимо соблюсти несколько условий: велосипед и шлем должны быть свои, организаторы их не предоставляют. К старту допускаются ВМХ (экстремальные) и МТВ (горные). Также участники должны будут сделать стартовый взнос: для одной дисциплины — 500 рублей, для двух — 750 рублей.

Начало в 10.00 в Велоцентре на Федюхиных высотах.

Слет реконструкторов

Кроме того, 28-30 октября в парке живой истории «Федюхины высоты» намечен слет реконструкторов Крымской войны 1853-56 годов. Гостям парка покажут русский и французский исторический бивуаки, жизнь по военному лагерному распорядку, маневры с тактическими занятиями, строевой смотр и парад.

— К сожалению это не фестиваль. В последнее время реконструкции как таковые не проводятся. Будут строевые занятия без пиротехники и стрельбы. Ожидаем участие около 40 крымских реконструкторов, — уточнили в пресс-службе парка «Федюхины высоты».