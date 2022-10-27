Поставили спектакль о любви в условиях войны

В Севастопольском драмтеатре имени А.В.Луначарского 28 и 29 октября состоится премьера спектакля «Не бойся быть счастливым» по пьесе советского драматурга Алексея Арбузова «Бедный Марат».

По словам режиссера театра Григория Лифанова, поставившего спектакль, это сценический рассказ о спасительной силе любви в сложной ситуации, а также силе идеи, которая живет в каждом человеке и является мощным стимулом выжить.

Действие происходит в блокадном Ленинграде и уже после войны: перед зрителями проносятся разные этапы становления страны, когда речь идет не только о военном подвиге, но трудовом и человеческом.

— Для нас в этой пьесе важнее даже не военная тема, а то, как люди, прошедшие через страшные испытания, остаются людьми, преданными своей Родине, — рассказал Г.Лифанов.

Он также считает, что это история про юношеский максимализм, который важно сохранить и во взрослом состоянии.

Саму пьесу А.Арбузоваа режиссер определил, как хорошую добротную драматургию, позволяющую не прятаться за сценическими эффектами и прочими искусственными выразительными средствами.

— Мы постарались рассказать эту историю простым человеческим, порой даже кинематографическим языком, — сказал он.

Интересно, что спектакль по этой пьесе в последний раз луначарцы играли 28 лет назад, однако нынешняя постановка — совершенно новое прочтение и очень личное высказывание. Г.Лифанов также утверждает, что, работая на спектаклем, взял несвойственную ему постановочную тональность.

Планируется, что первые два премьерных спектакля будут сыграны на основной сцене, с последующим переходом на Малую. Как пояснил сам режиссер, после пандемии в театре родился новый проект «Малая на Большой», который оказался удачным.

— Это будут два разных спектакля, — считает Г.Лифанов.

Нынешней премьере предшествовали четыре месяца активной подготовки.

— Мне кажется, в наше время мы не должны кричать и бить себя в грудь, а должны задумываться и говорить тише. Никто не отменяет любви к Родине, но об этом не обязательно говорить с пафосом. Честнее, если чувства переживаются внутри и без показного надрыва, — считает режиссер.

Новую лифановскую постановку отличают отказ от свойственной ему яркости подачи в пользу тихого разговора, где самое главное — партнерская работа.

— Такие пьесы побуждают нас верить в будущее, в созидание и процветание, — подытожил режиссер.