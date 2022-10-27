На время ремонта театру им.Луначарского могут предоставить одну из сцен театра оперы и балета

Капитальный ремонт здания театра запланирован на 2025 год. До этого театр им.Луначарского работает в обычном режиме.

Об этом «Севастопольской газете» рассказал главный режиссер театра Григорий Лифанов.

По его словам, на время будущего ремонта луначарцам обещано, что они временно будут базироваться на одной из сцен строящегося сейчас Севастопольского театра оперы и балета. Это с учетом того, что здание Севастопольского театра оперы и балета уже будет построено. Как известно, ввод его в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года.

Ранее сообщалось, что проект ремонта здания Севастопольского академического русского драматического театра им.Луначарского отправлен на доработку, чтобы спланировать работы в несколько этапов. Это позволило бы давать спектакли даже во время ремонта и сохранить штат, поскольку организовать гастроли для труппы на период более полугода не представляется возможным.

Притом, что предположительно, ремонтные работы могут затянуться на 4-5 лет.