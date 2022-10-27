Крымский отряд «ЛизаАлерт» помогает разыскать эвакуированных жителей Херсона

Волонтерам в этой работе будут помогать Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым и пограничники.

В последнее время на горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым стали поступать заявки от родственников людей из Херсона и Херсонской области. Они ищут своих родственников, которые переехали на полуостров. Но сложность в том, что у отряда тоже нет информации, где находятся эти люди.

«Заявки такие поступают. Хотя вала пока нет, но мы решили действовать на опережение, поэтому обратились к главе Республики Крым Сергею Аксенову. Он оперативно перезвонил на оставленный номер телефона и все вопросы были решены», — рассказал региональный представитель «Лиза Алерт» в Крыму Иван Зуянов.

По его словам, алгоритм взаимодействия с правительством Крыма сейчас находится «в стадии разработки», но в поисках херсонцев теперь также будет помогать погранслужба.

В свою очередь, С.Аксенов поручил министру внутренней политики, информации и связи республики Владимиру Трегубу курировать работу по поиску людей, эвакуированных в Крым.

Эвакуация с правого берега Днепра

22 октября администрация Херсонской области объявила об эвакуации жителей правобережной части региона из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов, террористических атак и угрозы разрушения Каховской ГЭС.

Каждый житель Херсона и правобережной части Херсонской области, переместившийся на левый берег Днепра или в другие регионы РФ, может получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей и жилищный сертификат.