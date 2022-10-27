Электростанцию в Севастополе атаковал беспилотник

В ночь на 27 октября на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА. Повреждения минимальны.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Ращвожаев, «на электроснабжение Севастополя и полуострова данный инцидент никак не влияет. Угрозы электроснабжению нет. Электричество есть везде».

Он сообщил подробности происшествия. В результате атаки загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием. Трансформатор поврежден минимально. Пострадавших нет.

«Подчеркну, что благодаря предпринятым заранее мерам по безопасности станции, удалось избежать большого ущерба. Средства радиолокационной защиты по сути «сбили» беспилотник со своей траектории и он не достиг своей цели. Благодарю за слаженную работу все ведомства и работников станции», — написал губернатор в соцсетях.

Ранее вражеские беспилотники атаковали штаб Черноморского флота в центре Севастополя и аэродром "Бельбек" на Северной стороне.