Управление ЧФ судится с военнослужащими из-за долгов за отопление

В Гагаринский районный суд Севастополя поступил целый ряд исковых заявлений от ФКУ «Управление Черноморского флота», которое требует от военнослужащих, проживающих в воинской части, расположенной недалеко от Севастополя, погасить убытки за теплоснабжение.

Некоторые военнослужащие не согласны с многотысячными долгами и собираются увольняться со службы.

«Военнослужащие и лица из числа гражданского персонала, проживающие в воинской части в связи со служебной необходимостью, не согласны с расчетом стоимости теплоснабжения, которая в ряде случаев превышает 100 тысяч рублей в год, а также высказывают намерение об увольнении со службы», — сообщили в пресс-службе суда.

ФКУ «Управление Черноморского флота» мотивирует свои требования тем, что общежития воинских частей состоят на финансовом довольствии Крымского территориального управления имущественных отношений и потребляют услуги по теплоснабжению, которые, по мнению истца, не являются коммунальными.