Суд приговорил бывшего вице-премьера Крыма к 8 годам колонии за взяточничество

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего зампредседателя совета министров Крыма Виталия Нахлупина к восьми годам колонии за взятку в особо крупном размере, сообщается на официальном сайте суда.

Ранее в пресс-службе Верховного суда говорилось, что дело направлено для рассмотрения по существу в Лефортовский суд Москвы. В июне уголовное дело было передано в суд Ростова-на-Дону. В.Нахлупина обвиняли в получении взятки в размере 16 млн рублей.

«Нахлупин Виталий Г. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет со штрафом 16 млн 124 тысяч рублей <...> с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — цитирует сообщение суда ТАСС.

По делу о получении взятки в особо крупном размере суд также вынес приговор в отношении бывшего заместителя министра транспорта республики Валентина Дукорского. Ему также назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф 16 млн рублей.

Дело Нахлупина

По делу о получении взятки суд арестовал В.Нахлупина, бывшего заместителя министра транспорта республики Валентина Дукорского и бывшего первого заместителя председателя комитета конкурентной политики Крыма Ярослава Сливку. Им было предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ. Кроме того, обвинение в даче взятки по ст.291 УК РФ предъявлено предпринимательнице Чернышевой. Как ранее сообщалось, именно Чернышева заявила о противоправных действиях чиновников Крыма.

По версии следствия, в 2017-2018 годах В.Нахлупин организовал через В.Дукорского и Я.Сливку получение взятки за обеспечение победы определенных коммерческих организаций на аукционах по 28 госзакупкам в рамках реализации федеральных и региональных программ. Общая сумма взятки составила более 16 млн рублей. С Я.Сливкой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело выделено в отдельное производство и направлено в суд. Суд приговорил его к 6,5 года колонии условно.

В.Нахлупин был заместителем председателя совета министров Крыма с января 2016 года, с 2010-го возглавлял комитет парламента республики по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Он курировал исполнение федеральной целевой программы по развитию Крыма.