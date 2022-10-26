Спасатели достали автомобиль со дна водохранилища

У села Фонтаны под Симферополем Volkswagen Polo скатился в водохранилище.

Водитель автомобиля обратился в службу спасения, сообщив, что его Polo скатился в воду. На место происшествия выехала дежурная смена спасателей. Водолазы ГКУ РК «Кым спас» погрузились в водоем и приступили к поиску. В течение часа автомобиль был обнаружен. Он находился на расстоянии около 50 метров от берега на глубине более 6 метров.

Спасатели установили мягкие понтоны парашютного типа и с помощью лебедки дотянули автомобиль на сушу в безопасное место.

Вся спасательная операция заняла около трех часов. Пострадавших нет. Причины происшествия выясняют эксперты, сообщили в МЧС Республики Крым.