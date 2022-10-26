Снимают фильм о смертельном африканском вирусе

Новый сериал «Лихорадка», съемки которого в настоящее время ведутся в Крыму для телеканала «Россия», расскажет о губительном вирусе.

Название фильма — «Лихорадка» — вовсе не означает, что кинолента посвящена только медицинской теме. Это увлекательная история с элементами международного шпионажа и приключениями.

Корреспонденты «Севастопольской газеты» стали свидетелями съемочного процесса в ялтинском санатории «Узбекистан». Точнее сказать, в историческом здании летней резиденции эмира Бухарского, расположенной на территории санатория.

— Такой выбор натуры вполне объясним. Африка, как известно, семь веков находилась под мусульманами, — пояснила продюсер Светлана.

Она же рассказала, что фильм снимает режиссер Александр Касаткин, который уже снял в Крыму два сезона сериала «Золото». Продюсер киноленты — Алексей Кузнецов, известный многими российскими сериалами, в том числе фильмом «Ликвидация». Сценаристы — Наталья Шумак, Татьяна Чернецкая, Станислав Гимадеев, операторы — Руслан Герасименков и Игорь Коцарев.

В санатории съемки, в основном, велись в ночное время, что добавляло таинственности происходящему. Не говоря уже об интерьерах самого дворца, к слову, недавно приведенного к историческому виду.

По сюжету в одной из развивающихся стран Африки вспыхивает опасная эпидемия. Направленная в страну врачебная миссия в страхе от происходящего сбегает из эпицентра заболевания, оставляя несчастных туземцев один на один с болезнью. Вместо беглецов в страну прилетают врачи-добровольцев из России. Экспедицию спасения возглавил российский врач-вирусолог и к тому же полковник медицинской службы Иван Матецкий. В его роли снимается российский киноактер Евгений Воловенко.

К экспедиции присоединяется местный врач-инфекционист Софи Диогу (Тереза Диуро), которая в свое время была студенткой Матецкого. Одновременно в московском НИИ вирусологии дочь Матецкого Полина (Любовь Константинова) участвует в разработке секретной вакцины, которая должна помочь в борьбе с африканской болезнью.

И все было бы хорошо, если бы не злобная международная фармкорпорация, которая начинает настоящую шпионскую операцию против российских вирусологов. Словом, главным героям фильма на протяжении всех серий предстоит не только бороться за свое дело, любовь, отчаянно спасая жизни африканцев, но еще вычислять шпиона, проникшего в их ряды.

Среди съемочных локаций — частный детский оздоровительный лагерь «Ай камп» в селе Песчаное, где снимали госпиталь для зараженных, Феодосия, Балаклава, которая, как нельзя лучше подошла для съемок Ниццы. После этого съемочная группа переместилась в Ялту, из которой 26 октября отправилась на мыс Меганом.

Африку будут снимать в Кении, куда 7 ноября вылетает режиссер фильма, а за ним съемочная группа. После этого работа продолжится в Москве и в Туле. Окончание съемочного процесса намечено на середину января.

В фильме также заняты артисты Никита Кологривый, Наталья Батрак, Илья Малаков, Евгений Сидихин и др.

— В фильме я играю несколько ролей, в том числе туарега, так называются воины пустыни. Роли разные, но в каждом случае лицо мое скрыто, что объясняется обетом, который дают туареги. Еще один обет — не прикасаться к женщинам. Туареги занимаются только военным делом. По сюжету, в фильме есть эпизод ограбления фуры, и тут уж я буду играть разбойника, который будет на эту фуру нападать, — добавил интриги актер Олег Федоров.

Премьера сериала «Лихорадка» запланирована в эфире телеканала «Россия».