Севастополь поможет восстановить здание телекомпании в Мелитополе

«Мелитополь наш подшефный город. Дал поручение севастопольским специалистам помочь с восстановлением здания — в первую очередь надо вставить окна в здании», — написал М.Развожаев в соцсетях.

Глава Севастополя уточнил, что пострадали пять человек — сотрудники холдинга «ЗаМедиа» и случайные прохожие.

«Во время одной из своих поездок в Мелитополь я был на «ЗаТВ». Я точно знаю, что запугать журналистов не получится! Желаю коллективу продолжать свою миссию, несмотря ни на что. Правду невозможно вычистить и уничтожить, она все равно найдёт дорогу» — уверен М.Развожаев.

Накануне неизвестные устроили теракт в Мелитополе, взорвав начиненный взрывчаткой автомобиль возле здания медиахолдинга «ЗаМедиа».

По уточненной информации пострадало при взрыве 12 человек.