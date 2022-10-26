С ларьком на набережной Балаклавы обещают оперативно разобраться

Волну возмущения, вызванную появлением незаконного ларька по продаже кофе на набережной Балаклавы, поддержали и в муниципалитете.

«Набережная Балаклавы, прямо напротив памятника Куприну — самое панорамное место — влепили торговую будку, еще и максимально убогую! Абсолютное неуважение к Балаклаве, к ее жителям и гостям! Кто мог посчитать такое возможным? Кто это согласовывает?» — так балаклавцы комментировали в социальных сетях явление ларька народу.

Возмущение не смогли пересилить редкие замечания, что кофе в будке очень вкусный и бариста симпатичный. Ларек почти единодушно требуют снести, гневно уточняя, что «властям Балаклавы давным-давно на нее похрен!»

По словам главы Балаклавского района Евгения Бабошкина, установку торговой точки с администрацией никто не согласовывал. И, действительно, многие жители уже высказали муниципальной власти свои претензии.

«Мы уведомили городское правительство. Нам ответили, что торговый павильон демонтируют», — сообщил Е.Бабошкин.