С бывшего губернатора Севастополя снимут санкции ЕС

Санкции Евросоюза против бывшего губернатора Севастополя, бывшего замминистра промышленности Дмитрия Овсянникова после ухода с должности и исключения из партии «Единая Россия» будут отменены, такое решение принял суд Европейского союза.

Как сообщает РБК, суд указал, что для внесения чиновника в список следовало предоставить убедительные доказательства наличия связей Д.Овсянникова с российским руководством и дестабилизирующего влияния на Украину после ухода с должностей, этого сделано не было, утверждения о сохранившемся влиянии утверждались в гипотетическом ключе.

«Заявитель уже прекратил выполнение различных функций, которые оправдывали первоначальное включение его имени в список. <...> Совет не может обоснованно ссылаться на тот факт, что заявитель не занял позицию дистанцирования от российского правительства в отношении ситуации на Украине», — говорится в заключении суда.

Европейские санкции против Д.Овсянникова были введены в 2017 году, за то что он был избран губернатором Севастополя на выборах, «организованных Россией в незаконно аннексированном Севастополе».

Д.Овсянников в 2016 году стал врио губернатора Севастополя, а затем избрался главой города. В июле 2019 года он попросил президента России уволить его с поста губернатора «по собственному желанию». После этого он занял должность замминистра промышленности и торговли России. С этого поста его уволили после скандала в аэропорту Ижевска. Там в апреле 2020 года сотрудники полиции попросили его предъявить посадочный талон, в ответ Д.Овсянников начал материться и был задержан.

Интересно, что нынешний губернатор Севастополя Михаил Развожаев, бывший в санкционном списке Великобритании с 2020 года, в августе 2022-го был исключен из этого списка.