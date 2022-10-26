Региональный закон об образовании могут принять до конца года

На несовершенство Закона города Севастополя «Об образовании» от 23 января 2015 года №107-ЗС 25 октября на заседании Законодательного собрания в очередной раз обратил внимание депутат Артем Гордиенко, являющийся заместителем председателя постоянного комитета по образованию, науке, культуре и спорту.

Как уже сообщалось ранее, всего по итогам анализа законодательного акта выявлено около 60 замечаний различного характера. Понятно, что проще написать новый закон, чем вносить изменения в действующий.

— Наш региональный закон об образовании еще в прошлом году был признан, что находится в крайне неудовлетворительном состоянии, и его необходимо признавать утратившим силу. Если не признаем мы, наши коллеги из прокуратуры нам в этом помогут, — обратился он к выступившей на заседании и.о.директора департамента образования Ларисе Сулима.

По его словам, в результате проведенных заседаний им даже не удалось определить разграничение полномочий между правительством и департаментом. Депутат также заявил, что разработка данного законопроекта без участия профильного департамента не имеет смысла.

В ответ Л.Сулима подтвердила необходимость принятия закона.

— Нам такой закон необходим, мы начали над ним работать весной этого года, но, может быть, даже хорошо, что мы не успели его принять, поскольку в летний период было очень много принято инициатив на федеральном уровне, которые также были оформлены в форме закона. Думаю, что мы до конца календарного года примем в том числе закон в городе Севастополе, — обнадежила депутата руководитель гороно.