Просят выбрать село для первоочередного подключения высокоскоростного интернета

Жителям Севастополя предлагают выбрать, в каком из сел, численность в которых составляет от 100 до 500 человек, в следующем году появится высокоскоростной интернет. Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

На выбор предлагается села Флотское, Оборонное, Пироговка, Павловка, Новобобровка, Озерное, Родниковое, Россошанка, Поворотное, поселок 1-е отделение Золотой балки. Однако определиться с выбором нужно до 12 ноября, отдав свой голос через портал госуслуг.

Директор департамента цифрового развития города Александра Осипова призвала севастопольцев в возрасте старше 18 лет, постоянно зарегистрированных в городе, проявить активность и проголосовать за поселок, который, по их мнению, нужно в первую очередь подключить к высокоскоростному интернету.

Сообщается, что голосование и последующее подключение сел к высокоскоростному интернету осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».