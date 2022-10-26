Приглашают в ЧВВМУ имени Нахимова

В Черноморском высшем военно-морском училище им.Нахимова в воскресенье, 30 октября, с 10.00 пройдет день открытых дверей.

Посетителям покажут специализированные кабинеты, в которых учатся курсанты. и даже места их проживания. Также гости побывают на выставке легкого артиллерийского вооружения и автотехники флота; стрелкового вооружения с образцами различной экипировки военнослужащих ВС РФ и водолазного снаряжения, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«На плацу пройдет выступление оркестра ЧВВМУ, будет организована работа музея училища и музея 14-й береговой батареи. Кроме того, запланирован показ действий корабельных аварийных служб в ходе борьбы с водой и пожаром на специализированном учебно-тренировочном комплексе», — рассказали в пресс-службе ЧФ.

Но и это еще не всё: в финале мероприятия — показательные выступления боевых расчетов береговых ракетно-артиллерийских войск и проведена учебная высадка десанта на побережье.

Мероприятие пройдет в рамках всероссийской акции «Есть такая профессия — Родину защищать».