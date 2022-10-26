Пятеро фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту останутся в СИЗО

Верховный суд Крыма оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражу пятерым фигурантам уголовного дела по факту террористического акта на Крымском мосту в начале октября.

«Верховный суд Республики Крым оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу пятерым фигурантам уголовного дела по факту террористического акта на Крымском мосту», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Подозреваемых арестовал Киевский районный суд Симферополя 13 октября. «По итогам судебных заседаний апелляционными постановлениями Верховного суда Республики Крым постановления Киевского районного суда г. Симферополя в части избранной меры пресечения оставлены без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения. Рассмотрения проходили в закрытом судебном заседании. Совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК РФ, уголовным законом отнесено к категории особо тяжких и наказание за него предусмотрено только в виде лишения свободы сроком от двенадцати до двадцати лет», — сообщается в пресс-релизе.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, частично возобновлено движение легковых автомобилей.