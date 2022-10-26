Памятник матросу Нечаеву и его близнецы

В небольшом сквере в конце Таврической набережной на западной стороне Балаклавской бухты установлен памятник матросу Нечаеву. «Севастопольская газета» выяснила, что в советское время садово-парковые скульптуры матросам-сигнальщикам были установлены во многих городах нашей необъятной Родины.

Памятник в опасности!

Небольшой памятник стоит в Балаклаве как минимум полвека и стал ее достопримечательностью. Когда уникальную бухту решили превратить в элитную марину, балаклавцы обеспокоились судьбой многочисленных местных артефактов. Член наблюдательного совета по проекту развития Балаклавы Андрей Соболев обратил на советский памятник особое внимание. Гипсовая статуя оказалась почти в аварийном состоянии: вся в глубоких трещинах. Из-за этого памятник, вполне вероятно, очередную зиму не переживет. Его нужно срочно спасать!

А.Соболев говорит, что активисты готовы его отремонтировать за свой счет. Но оказалось, что без разрешения Севнаследия делать это запрещено! В реестре ведомства памятник в 2020 году был признан выявленным объектом, обладающим признаками памятника культурного наследия, а значит, находящимся под государственной охраной.

Но выявленный еще не значит переданный кому-то на баланс. Ко времени, когда Севнаследие узаконит его культурно-исторический статус, статуя может и не дожить.

Подвиг старшего матроса Бориса Нечаева

Кто же этот матрос, которому в 60-е годы прошлого века воздвигли памятник?

За подвиг, совершенный в мирное время, старший матрос Борис Нечаев был награжден орденом Красной Звезды (посмертно).

В 1966 году на подводной лодке С-384 возник пожар. Взрыв паров торпедного топлива привел к возгоранию в носовом отсеке, где находились 12 торпед, две из них были с ядерным боезарядом. Огромное давление внутри отсека не давало возможности подать воду для тушения пожара. Отсек заклинило, и его пришлось открывать с помощью кувалды. Старший матрос Б.Нечаев эту задачу выполнил, но вырвавшаяся из отсека струя газа и пара отбросила матроса сначала на борт эсминца, а затем в воду.

Памятник герою с лодки С-384 соорудили оперативно. По решению командования дивизии с пьедестала на 10-м км Балаклавского шоссе сняли скульптуру, изображающую матроса-сигнальщика, и установили ее на набережной.

Сейчас трудно узнать, когда скульптура была установлена на въезде в Балаклаву и кто ее автор, но хочется верить, что в историю Балаклавы она вошла.

Но, оказывается, такие матросы стоят в парках многих городов на просторах бывшего СССР.

Матрос-близнец

Кинотеатр «Победа» на Большой Морской — место историческое. Такое название кинотеатр получил неслучайно, здание было построено в 1949 году в честь победы над фашистской Германией.

К его центральному входу ведет парадная лестница, по ней можно выйти на промежуточную небольшую площадку, где с двух сторон расположены парковые скульптуры матроса и двух солдат.

Вы замечали, как выглядит матрос у «Победы»? Скульптура моряка, держащего в руке бинокль и сигнальный флажок, фактически является полным двойником скульптуры-памятника матросу Б.Нечаеву в Балаклаве.

Скульптурное изображение моряка у «Победы» в разное время выкрашивали то в бронзовый, то в стальной цвет. Во время капитального ремонта улицы Большая Морская пару лет назад статуя стала белой. Из-за этого памятник потерял рельефность и стал почти бесформенным белым пятном.

Памятник в Керчи

Подъем по Большой Митридатской лестнице в Керчи начинается входной группой, где по обе стороны в арках с 50-х годов прошлого века установлены советские скульптуры танкиста и матроса. Выбор не случаен, именно танкисты и морская пехота участвовали в освобождении Керчи и боях на горе Митридат. А матрос — точная копия «Матроса Нечаева».

Вернули бинокль

Следующего близнеца-матроса редакция «Севастопольской газеты» обнаружила в Феодосии. Скульптура стоит справа от входа в Дом офицеров флота. Долгие годы у феодосийского моряка был отломан бинокль. После ремонта ДОФа статуя приобрела почти прежний вид — бинокль матросу вернули, как смогли.

Моряки без моря

Похожий на севастопольских сигнальщиков матрос нашелся и в далеком городе Глазов в Удмуртии.

Там гипсовая скульптура установлена на территории глазовской 13-й дистанции железнодорожных путей. Старожилы вспоминают, что памятник появился на привокзальной площади сразу же после войны, когда страна испытывала острую нехватку рабочих рук. Таким образом на железную дорогу пытались привлечь солдат и моряков, возвращавшихся с фронта. Потом матроса немного передвинули.

Еще один матрос нашелся в городском саду города Щегловска (Кемерово) на берегу реки Томь. В 50-е годы прошлого века там были установлены советские садово-парковые скульптуры: Ленина, Сталина, физкультурников, античных дев, моряков, солдат, пионеров и прочих модных для того времени арт-объектов.

В дальнейшем статуи в кемеровском городском саду, собственно, как и во всех остальных парках исчезнувшей с карты мира страны СССР, были демонтированы, как пережиток советской эпохи.

Памятник матросу Нечаеву обещают сохранить

Возможно, принятое много лет назад нестандартное решение командования дивизии подводных лодок, базировавшихся в Балаклаве, водрузить парковую скульптуру на постамент, увековечив память героя-подводника, спасло ее от уничтожения.

Когда уже материал готовился в печать, в редакцию «Севастопольской газеты» пришла обнадеживающая новость. Представитель компании ПАО «Мостотрест», фирмы, занимающейся строительством яхтенной марины в Балаклаве, Алексей Емченко сообщил, что в сквере, где находится памятник матросу Борису Нечаеву, строители обустроят пешеходную зону, оборудуют велодорожку и озеленят территорию.

«За состоянием памятника будем пристально наблюдать: предусмотрен мониторинг и контроль уровня техногенных воздействий. Обещаем, что с ним все будет хорошо», — успокоил А.Емченко.