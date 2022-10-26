Новый генплан Севастополя готовят под миллион жителей

— Сегодня численность населения в перспективе 20 лет — один миллион человек. Генеральный план будет составляться, исходя из расчетных данных в один миллион человек. Сегодня мы имеем уже огромное количество исходных данных, которые являются новыми относительно прежнего документа: новые ППТ (Проект планировки территории), КРТ (Комплексное развитие территорий), новое инженерное обеспечение. Мы сегодня готовим цифровую транспортную модель, которой прежде не существовало технически. Сегодня мы делаем документ на основе цифровой модели транспортного обслуживания, которую потом департамент транспорта возьмет себе в работу, — рассказал Н.Гордюшин.

Новая транспортная модель, по его информации, предполагает моделирование транспортных потоков: светофоров, общественного и личного транспорта.

Н.Гордюшин также пояснил первоочередность создания ПЗЗ — Правил землепользования и застройки. По его словам, в рамках осуществляемой градостроительной деятельности у департамента архитектуры есть право разработать ПЗЗ до утверждения генерального плана. При этом он сослался на то, что город прежде не имел никогда закона об использовании земель, а ПЗЗ регламентируют существующее использование территорий, виды разрешенного использования, категории и регламенты.

— И для этого нужно было сделать эту работу, чтобы аккумулировать все эти данные. Город этот документ получит в конце ноября, — уже не в первый раз пообещал замгубернатора.