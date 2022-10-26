Медучилище отметило 70-летний юбилей

Медицинский колледж имени Жени Дерюгиной с 1952 года готовит специалистов для лечебных учреждений не только Севастополя, а и всего Крымского полуострова.

Из стен учебного заведения вышло 10 тысяч фельдшеров, медсестер, акушерок. Только за последние пять лет в отделении дополнительного образования повысили свою квалификацию и прошли профессиональную подготовку свыше 2,8 тысячи человек.

Сейчас в колледже обучаются 1145 студентов и с каждым годом конкурс абитуриентов только растет, сообщили в департаменте здравоохранения Севастополя.

Юбилей учебного заведения отмечали 21 октября в Центре культуры и искусств, где собрались представители департаментов здравоохранения и образования, главы медицинских учреждений города, депутаты, преподаватели, студенты и выпускники колледжа.

В этот день Памятной медалью и Грамотой Президента Российской Федерации наградили весь коллектив колледжа, а благодарностями губернатора Севастополя и почетными грамотами правительства Севастополя, заксобрания и департамента здравоохранения — педагогов и работников.

Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной ведет историю с 1952 года, когда в восстановленном после войны городе появилась школа медсестер. В 1954 году ее преобразовали в медицинское училище. В 1975 году учебному заведению присвоили имя Жени Дерюгиной — санинструктора 83-й бригады морской пехоты, погибшей при штурме Сапун-горы. В 2004 году медицинское училище было преобразовано в медицинский колледж.

За 70 лет было подготовлено 966 специалистов по специальности «Лечебное дело», 464 — по специальности «Акушерское дело» и 8506 — по специальности «Сестринское дело» для практического здравоохранения города.