«Федюхины высоты» получили грант на развитие

ООО «Севастопольский военно-исторический клуб» выиграло грант на строительство детской площадки и создание общей аудиоэкскурсии на электрокарах в парке живой истории «Федюхины высоты».

Управление туризма Севастополя 25 октября объявило победителей конкурса по предоставлению грантов на развитие туристической инфраструктуры. Ими стали10 организаций, в том числе ООО «Севастопольский военно-исторический клуб».

На средства гранта — 2,5 млн рублей — в парке установят бесплатную детскую игровую площадку. Она станет удобным местом времяпрепровождения семей с детьми. Площадку планируют разместить недалеко от центрального входа рядом с административным зданием и рестораном и оформить в виде старинной крепости, наполненной внутри горками, качелями, скамейками.

В будущем, по словам представителей парка, сеть подобных развлекательных зон для детей может появиться на всей территории парка, который, кстати, занимает 129 уникальных гектаров крымской земли.

— На сегодняшний день в парке работают три исторические локации: Античность, Первая оборона Севастополя 1854-1855 годов. Бастионы; Генуэзская усадьба. Расстояние между локациями довольно приличное. Если попробовать пройти этот путь пешком, это займет более двух часов. Для комфорта гостей мы используем электрокары и хотим снабдить посетителей качественной информацией. Кроме того, что экскурсия погрузит туристов в историю Крыма и Севастополя, мы планируем более детально рассказать о структуре парка и о каждой представленной в парке исторической эпохе, — рассказала «Севастопольской газете» менеджер парка живой истории «Федюхины высоты» Наталья Ершова.

По ее словам, новая экскурсия рассчитана на полтора часа увлекательного путешествия по страницам ожившей истории полуострова.

По правилам конкурса, проект должен быть реализован до конца 2022 года.