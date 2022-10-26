Дравшихся у ночного клуба мужчин задержали для разбирательства

Полиция Севастополя задержала девять участников драки, которые что-то не поделили с охранниками развлекательного заведения.

В полицию поступило сообщение о драке в центральной части города. Прибыв по указанному адресу на пл.Ушакова, сотрудники УМВД задержали и установили девять участников конфликта, а также транспортные средства, на которых они передвигались.

Задержанные были доставлены в райотдел по Ленинскому району Севастополя для дальнейшего разбирательства.

Предварительно установлено, что конфликт произошел между сотрудниками службы безопасности ночного клуба на ул.Ленина и посетителями — гостями из одной из республик Северного Кавказа, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

В настоящее время полиция проводит действия, направленные на установление всех участников и обстоятельств конфликта.

Дата, когда произошла драка, в пресс-службе не уточняют.