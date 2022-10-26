Для грузовиков вводят ограничения на паромной переправе

С 27 октября паромная переправа через Керченский пролив будет перевозить только военные грузы, скоропорт и товары первой необходимости. Остальным грузовикам в Крым придется добираться через Мариуполь.

Частичное ограничение проезда грузового транспорта через Керченскую паромную переправу вводится с 00.00 27 октября. Исключения сделано для: грузов военного назначения, специальных грузов, фармацевтической продукции, техники, необходимой для восстановления инфраструктуры, скоропортящихся товаров и товаров первой необходимости.

Для остального грузового транспорта для проезда на Крымский полуостров организуют «зеленый коридор» альтернативным сухопутным маршрутом — от Таганрога до Джанкоя через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.

Согласно сообщению Министерства транспорта России, путь оснащен автомобильными заправочными станциями, остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и АЗС.

Такая мера позволит сократить время простоя большегрузного транспорта на подходах к Керченской переправе и ускорить доставку социально значимых товаров в Крым. Ограничение будет действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая возникающие неблагоприятные погодные условия.

На официальном сайте Минтранса России в разделе «Об организации логистики между Республикой Крым и Краснодарским краем» публикуется актуальная информация об обеспечении перевозки пассажиров и грузов через Керченский пролив.

Для получения подробной информации об альтернативном наземном автодорожном пути из Республики Крым в Ростовскую область, а также о работе Керченской паромной переправы, необходимо обращаться на единый номер «горячей линии»: +7 (978) 199-26-34 (Республика Крым), +7 (800) 201-56-38 (Ростовская область).

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, частично возобновлено движение легковых автомобилей и автобусов. Грузовые автомобили с 9 октября перевозят паромами. Работа переправы зависит от погодных условий.

По данным Минтранса РФ, с 9 октября по 7.00 26 октября через пролив в обе стороны паромы перевезли 9 783 единицы грузового автотранспорта. Всего на переправе сейчас работают шесть паромов.

Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет запущено не ранее 1 декабря 2022 года, говорится в сообщении Минтранса РФ.