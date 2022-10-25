Закон о поддержке участников СВО принят в первом чтении

В парламенте Севастополя, 25 октября, в первом чтении был принят проект закона о социальной поддержке участников специальной военной операции, членов их семей и членов семей погибших или умерших от ран участников СВО.

Директор департамента труда и социальной защиты Елена Сулягина объяснила депутатам, что документ в первую очередь определяет категории людей, на которые этот закон будет распространяться.

Первая категория — это участники специальной военной операции, которые проходят или проходили военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту с 24 февраля, в том числе призванные на военную службу по мобилизации на территории Севастополя или на основании контракта о добровольном участии в СВО. Вторая — члены семей этих людей. Третья — члены семей погибших в этой военной операции.

По закону этим категориям граждан будет предоставляться 12 мер социальной поддержки: 50-процентная компенсация расходов на оплату жилого помещения; 50-процентная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг; бесплатный проезд на всех видах городского транспорта; прием детей в государственные образовательные учреждения города; освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного, начального общего и общего образования; обеспечение детей бесплатным питанием в школах; право на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи; предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания бесплатно; прием на обучение за счет средств бюджета города в профессиональные образовательные организации Севастополя; помощь в трудоустройстве.

Помимо указанных мер будут разработаны еще пять специальных законов: об образовании, об оказании бесплатной юридической помощи, о социальном обслуживании граждан; об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление; о предоставлении земельных участков.

Присутствующие депутаты согласились с необходимостью принятия данного закона. При этом они высказали ряд замечаний и предложений, которые должны быть учтены в процессе дальнейшей проработки законопроекта.

Депутат от КПРФ Роман Кияшко заявил, что напряжение вызывает пункт о выделении земельных участков. Это большая проблема для региона.

— Возможно, необходимо обратить внимание на участки, которые долгое время не осваиваются, находятся у людей в собственности и простаивают по много лет. Этот вопрос надо глубоко изучить, — предложил Р. Кияшко.

Депутат Татьяна Щербакова выделила факт, что задачи специальной военной операции выполняют не только служащие Минобороны, а также представители Росгвардии, МЧС и других силовых ведомств.

— Мы должны сделать так, чтобы мы не делили наших героев по ведомствам. Прошу на это обратить внимание и сделать так, чтобы мы защитили семьи максимального количества тех, кто сейчас защищает нас от нацизма, — сказала Т. Щербакова.

По мнению депутата Вячеслава Горелова, данный законопроект весьма важен, поскольку люди, которые участвуют в спецоперации, отстаивают честь и достоинство нашей страны.

— Но, тем не менее, я не могу не сказать о рисках, которые могут возникнуть. Они касаются, в первую очередь, земельных участков. Финансовый вопрос меня беспокоит меньше всего, мы найдем деньги. Но земельные участки — вопрос сложный. Потому что банк земельных ресурсов у нас ограничен. Мне бы не хотелось, чтобы, когда наши воины вернуться в Севастополь, мы не опускали глаза. Чтобы мы могли спокойно и смело им в глаза посмотреть, — предупредил В. Горелов.

— Безусловно, наши товарищи, наши братья, наши сыновья выполняют историческую миссию, сражаются со злом. Мы должны помочь. Я знаю, многие, сидящие в зале, оказывают материальную помощь и моральную поддержку нашим воинам. Такой закон должен быть принят. Считаю правильно взять паузу перед вторым чтением, это позволит исключить все неточности, в том числе, о котором говорили мои коллеги, — подытожил обсуждения вице-спикер парламента Василий Пархоменко.

Разработать поправки к законопроекту депутаты и правительство Севастополя должны до 8 ноября.