Вспомнили о подземельях Севастополя

Вовлекать подземные сооружения для нужд города власти пока не собираются. Ранее такая работа в Севастополе вообще не проводилась. Вопрос об активном вовлечении в жизнь города подземных сооружений была сформулирована в 2022 году, в рамках разработки новой стратегии экономического развития города.

О том, какая работа в этом направлении проводится, рассказал на заседании Законодательного собрания 25 октября директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максим Жукалов, отвечая на вопросы депутатов.

По его словам, в ближайшее время результатов работы по этому вопросу ожидать не следует. Они, скорее всего, будут отражены только в генеральном плане, который департамент обещает представить на общественные обсуждения в 2023 году.

— В настоящий момент ведется инвентаризация того имущества, которое есть, и определяется перспектива его использования, — отметил М.Жукалов.

Он напомнил, что в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) существует градостроительный регламент, который определяет правовой режим использования как надземной, так и подземной части строений. В процентном отношении подразумевается использование подземной части в больше степени, чем надземной. Это способствует более эффективному ее использованию: на поверхности размещаются элементы благоустройства, а под землю уходят все основные функции.

— Конечно, эта работа в какой-то большей степени будет уже отражена в Генплане, чем сейчас, в 2022 году точно никак, если только через ПЗЗ, — сообщил чиновник.