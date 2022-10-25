Вода в бутылках должна быть промаркирована

С 1 ноября в России на бутылках с водой должна быть специальная маркировка, которую должны считывать на кассе при продаже.

Производители, импортеры, оптовики, розничные продавцы бутилированной газированной и негазированной воды, в составе которой нет сахара или других подсластителей, с 1 ноября 2022 года обязаны передавать сведения о выводе продукции из оборота (реализации) через электронный документооборот в объемно-сортовой учет, а также в систему «Честный знак».

В соответствии с законом, все товары, подлежащие обязательному маркированию, должны быть зарегистрированы в системе, созданной специально для отслеживания движения товарооборота в стране — ГИС МТ «Честный знак».

Основной задачей внедрения маркировочных кодов является выявление на рынке поддельной и контрафактной продукции. Маркировочный код товара и продавец, и покупатель могут отсканировать, подтвердив подлинность продукции, в специальном приложении «Честный знак».

Для участников розничного звена департамент сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя рекомендует заранее проверить контрольно-кассовую технику для работы с маркированной продукцией.

В России первую группу товаров — шубы и меховые изделия — начали маркировать в 2016 году. На сегодняшний день маркируют товары табачной, обувной, фармацевтической группы, обувь, фототовары, шины и покрышки, товары легкой промышленности, духи, молоко и молочную продукцию.