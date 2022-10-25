В Госавтоинспекции рассказали, как важно светиться на дороге
В преддверии осенних каникул сотрудники ГИБДД подарили ученикам школы №6 светоотражающие наклейки, значки, брелоки и браслеты.
Мероприятия в рамках профилактической акции «Засветись, Севастополь!» будут проходить в образовательных учреждениях в течение недели.
«Автоинспекторы, принявшие в мероприятии по популяризации световозвращающих элементов активное участие, не только рассказали о том, как важно использовать яркие аксессуары, но и показали, как их можно изготовить самостоятельно или вместе с родителями из самоклеющейся ленты», — рассказали в пресс-службе УМВД по Севастополю.
Кроме того, сотрудники ГИБДД провели для школьников тестирование на знание ПДД, чтобы напомнить им о правилах перехода дороги, требованиях безопасности в салоне легкового автомобиля и нормах поведения в общественном транспорте.