В Госавтоинспекции рассказали, как важно светиться на дороге

Мероприятия в рамках профилактической акции «Засветись, Севастополь!» будут проходить в образовательных учреждениях в течение недели.

«Автоинспекторы, принявшие в мероприятии по популяризации световозвращающих элементов активное участие, не только рассказали о том, как важно использовать яркие аксессуары, но и показали, как их можно изготовить самостоятельно или вместе с родителями из самоклеющейся ленты», — рассказали в пресс-службе УМВД по Севастополю.

Кроме того, сотрудники ГИБДД провели для школьников тестирование на знание ПДД, чтобы напомнить им о правилах перехода дороги, требованиях безопасности в салоне легкового автомобиля и нормах поведения в общественном транспорте.