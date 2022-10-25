В детских садах и школах не хватает кадров

Дефицит специалистов удалось снизить

Так, по ее словам, в дошкольных образовательных организациях не хватает музыкальных работников, педагогов-логопедов, дефектологов, воспитателей. Решение вопроса часто достигается за счет того, что некоторые воспитатели берут на себя двойную нагрузку.

— В прошлом году дефицит в дошкольных учреждениях был 171 специалист, в этом — около 90 человек, потому что был хороший выпуск в институте развития образования, молодые специалисты пришли в наши дошкольные учреждения, — сообщила чиновница.

Она также заявила, что ощущается острая нехватка узких специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

— Поэтому мы вынуждены открыть в Институте развития образования две дополнительные специальности, — пояснила Л.Сулима.

Семь школ нуждаются в учителях

Как пояснила Л.Сулима, в школах средняя нагрузка на учителя — полторы ставки, сегодня почти каждый учитель работает с такой нагрузкой.

Но даже при этом в школах наблюдается потребность в учителях математики, физики, химии, биологии, то есть, в преподавателях естественнонаучного цикла.

— В этом году особо остро стоит задача подобрать учителей в семи школах, в которых есть вакансии, — заявила Л.Сулима.

По ее словам, во всех остальных школах сегодня нагрузка перераспределена среди действующих педагогов.

— Это не только проблема Севастополя, это общероссийская проблема, которая решается как на федеральном, так и на региональном уровне за счет комплекса мер поддержки, — рассказала руководитель департамента, заметив, что проблему пытаются решить за счет открытия педагогических классов для привлечения детей в педагогическую профессию.