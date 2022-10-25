Устанавливают пандусы у лестниц

На лестнице у кинотеатра «Россия» соорудили основательный бетонный пандус для малобильных горожан.

Работы пока не завершены, но что это будет пандус, а не новый ларек, уже заметно. Вероятно и саму лестницу отремонтируют.

И это не единственная лестница в районе, которая обзаведется удобным сходом, рассказал «Севастопольской газете» заместитель главы администрации Гагаринского района Юрий Иванченко.

Он был приятно удивлен, что пресса «обратила внимание на такое позитивное событие».