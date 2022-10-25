Украла у знакомого молодого человека 50 тысяч рублей

Севастопольские оперативники задержали девушку, подозреваемую в краже денег у своего приятеля.

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратился 26-летний местный житель, который сообщил, что у него похитили сбережения.

Предварительно установлено, что молодой человек пригласил домой 17-летнюю знакомую и на некоторое время оставил ее без присмотра. Воспользовавшись случаем, гостья вытащила из его кошелька 50 тысяч рублей и скрылась. Украденные деньги девушка потратила на одежду и аксессуары для смартфона.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Девушке грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.