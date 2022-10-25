У памятника Примирения говорили о Гражданской войне

В Севастополе 25 октября провели торжественное мероприятие у памятника Примирения, посвященное столетию окончания Гражданской войны в Советской России.

«25 октября 2022 года Красная армия заняла Владивосток. В день окончания активной фазы Гражданской войны на Дальнем Востоке, мы возлагаем цветы к Вечному огню. Это была трагедия для русского народа — братоубийственная война. Российское военно-историческое общество не принимает ничью сторону, хотя война продолжается», — заявил председатель Севастопольского отделения Российского военно-исторического общества Николай Помогалов.

Он еще раз обратил внимание на слова из стихотворения Марины Цветаевой на подножии монумента: «Все рядком лежат, Не развесть межой. Поглядеть: солдат. Где свой где чужой?»

Несколько участников мероприятия пришли на него, одетыми в форму белой армии, но красных у памятника не было.

О том, что «нельзя допустить повторения ситуации» говорили все: представители районных администраций, казачества, Черноморского флота, благочиния, депутаты. И, хотя тема СВО в речах напрямую не поднималась, всё время звучало, что «Запад снова хочет внести раскол».

— Мы не можем допустить войны на нашей земле, нельзя допустить прихода интервентов. Каждый год мы вспоминаем эти события и учим наших матросов и офицеров, как нужно защищать свою землю, — выступил начальник Дома офицеров Черноморского флота Владимир Пискайкин.

Памятник Примирения — неофициальное название мемориала на берегу Карантинной бухты. Официально памятник называется «Сыновьям России, воевавшим в Гражданскую войну». Комплекс с Вечным огнем был открыт 22 апреля 2021 года.