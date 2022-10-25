Новый генеральный план появится не ранее 2023 года

Создание генерального плана Севастополя явно затягивается: дата его представления теперь перенесена на 2023 год.

Об этом сообщил 25 октября на очередном заседании Законодательного собрания директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов. В ответ прозвучало непонимание со стороны некоторых депутатов.

— Что мешает вынести проект генплана Севастополя на обсуждение прямо сейчас? — такой вопрос был задан депутатом Вячеславом Аксеновым.

Актуализация или новый генплан?

Депутат считает, что этот вопрос явно затягивается, и настаивает, чтобы департамент точно определился: в какие сроки документ должен быть выполнен и какой срок представлен на публичное обсуждение. В.Аксенов также обратил внимание на несоответствие заявлений М.Жукалова. С одной стороны, чиновник утверждает, что генплан актуализируется, а фактически выясняется, что это новый генеральный план.

Палец о палец не ударили

Его полностью поддержал депутат Василий Пархоменко, обративший внимание, что в докладе директора департамента архитектуры вопросу разработки генплана, несмотря на заявленную первоочередность, было уделено слишком мало внимания.

— Если с бюрократического на простой язык перейти, это означает, что, как минимум, три года никто в правительстве палец о палец не ударил, чтобы ускорить принятие генерального плана, — озвучил свое мнение В.Пархоменко.

Он напомнил о первой попытке представления нового генплана, встретившей жесткое противодействие жителей Севастополя и до смерти напугавшей все структуры городской власти.

— Здесь возникает ряд вопросов: кто будет заниматься этой актуализацией? Заключен ли договор с проектной, имеющей лицензию, организацией на проведение этих работ? Сегодня докладчик нас опять вводит в заблуждение, говоря не об актуализации, а о новом генплане, — возмутился В.Пархоменко.

По его словам, нет никакой необходимости разрабатывать новый генплан, если, как утверждает М.Жукалов, учтены все замечания.

По словам В.Пархоменко, выход на повторные чтения — наступление на грабли второй раз.

Выслушав доклад, он также не преминул упрекнуть депарх во лжи, усмотрев в докладе иную дату принятия геплана — 2025 год.

— С моей точки зрения, это абсурд! Вы принимаете вторичные документы — ПЗЗ (правила землепользования и застройки), не имея главного документа, — продолжил В.Пархоменко, потребовав от правительства четких сроков, когда будет актуализирован или разработан генеральный план, в какие сроки запланированы повторные слушания, сколько времени потребуется на реакцию и внесение изменений по результатам слушаний и наконец четкую дату, когда гепплан будет внесен на рассмотрение депутатам.

— Как некоторые коллеги, мы испытываем стыд, что скоро будет юбилей — 10 лет, как Севастополь живет без генерального плана, — завершил выступление В.Пархоменко.

Просто не актуален

Отвечая на заданные депутатами вопросы, М.Жукалов пояснил, что старый проект нового генерального плана имел сценарий, при котором в момент его реализации численность населения составит 560 тысяч. В настоящий же момент, с учетом прошедшей переписи, уже теперь в городе проживают 548 тысяч человек.

— Соответственно, все проектные решения, которые в него заложены, уже не актуальны, — сказал М.Жукалов.

По его словам, это новый документ. Возвращаться к старому и использовать его в качестве основы, бесполезно и бессмысленно. Конкретного срока готовности генплана М.Жукалов называть не стал, сославшись на график работы самих разработчиков, сроков получения ими исходных данных, в том числе еще не поступивших.

— Там более 70 пунктов, которые касаются тех исходных данных, которые необходимы для актуализации и подготовки нового генплана.

В 2023 году планируются общественные слушания и внесение генерального плана в Законодательное собрание.