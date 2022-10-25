Изучение «Истории» назвали точкой роста севастопольского образования

— Мы должны уделить большое внимание историческому образованию. К сожалению, тот средний балл ЕГЭ, который у нас по предмету «История» – не для города-героя Севастополя. Мы открыли центр по работе с одаренными детьми, который будет выполнять функцию в том числе олимпиадного центра. К предметам «Физика», «Химия», «Биология» мы добавили и «Историю», потому что для нас это большой вызов. История является нашей точкой роста, — ответила на вопрос депутата Сергея Борисова о показателях качества нынешнего школьного образования Л.Сулима.

Она также сообщила, что накануне ее доклада в департаменте получили официальные показатели по качеству образования в разрезе субъектов.

— Мы по всеми показателям, с точки зрения информационно-технического сопровождения, поднялись с 56 места на 31 в общерейтинговом показателе, по качеству мы занимаем 21 место, — сообщила чиновница.

При этом, она пояснила, что не может сравнить средний балл ЕГЭ по 11 классам этого года с 2021-м.

— Это вызвано тем, что выпускники 2022 года обучались по обновленным федеральным государственным стандартам. Сравнивать с выпуском прошлого года нам категорически запретил Рособрнадзор, потому что дети сдавали по разным программам и по разным контрольно-измерительным материалам, — рассказала Л.Сулима.

При этом она отметила, что в 2022 году севастопольские выпускники неплохо сдали химию, русский язык, математику.