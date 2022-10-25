Изучение «Истории» назвали точкой роста севастопольского образования
Среди всех школьных предметов именно «История» названа перспективной точкой роста, сообщила 25 октября, выступая перед депутатами Законодательного собрания Севастополя и.о.директора департамента образования Лариса Сулима.
— Мы должны уделить большое внимание историческому образованию. К сожалению, тот средний балл ЕГЭ, который у нас по предмету «История» – не для города-героя Севастополя. Мы открыли центр по работе с одаренными детьми, который будет выполнять функцию в том числе олимпиадного центра. К предметам «Физика», «Химия», «Биология» мы добавили и «Историю», потому что для нас это большой вызов. История является нашей точкой роста, — ответила на вопрос депутата Сергея Борисова о показателях качества нынешнего школьного образования Л.Сулима.
Она также сообщила, что накануне ее доклада в департаменте получили официальные показатели по качеству образования в разрезе субъектов.
— Мы по всеми показателям, с точки зрения информационно-технического сопровождения, поднялись с 56 места на 31 в общерейтинговом показателе, по качеству мы занимаем 21 место, — сообщила чиновница.
При этом, она пояснила, что не может сравнить средний балл ЕГЭ по 11 классам этого года с 2021-м.
— Это вызвано тем, что выпускники 2022 года обучались по обновленным федеральным государственным стандартам. Сравнивать с выпуском прошлого года нам категорически запретил Рособрнадзор, потому что дети сдавали по разным программам и по разным контрольно-измерительным материалам, — рассказала Л.Сулима.
При этом она отметила, что в 2022 году севастопольские выпускники неплохо сдали химию, русский язык, математику.