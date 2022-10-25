Индивидуального жилья в Севастополе строится больше, чем многоквартирных домов

На явный дисбаланс, связанный с вводом жилья в эксплуатацию, на заседании Законодательного собрания 25 октября обратил внимание депутат от КПРФ Сергей Борисов.

Депутат поинтересовался у директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максима Жукалова, с чем связана возникшая диспропорция.

— Согласно вашего доклада по фактическому вводу жилья. Я усмотрел некий дисбаланс: в отчетном периоде объем введенного жилья по многоквартирным домам составляет всего 14,5%, — удивился С.Борисов.

М.Жукалов с озвученной цифрой согласился. По его словам, дисбаланс связан с пыткой правительства всячески избежать точечной застройки.

— По этой причине идет снижение объемов вводимых многоквартирных жилых домов и соответствует перекос в сторону индивидуальной жилой застройки, — подтвердил М.Жукалов.

Для того, чтобы исправить ситуацию департамент, по его словам, напряженно работает над выявлением территорий, которые имеют лучшие перспективы для многоквартирного жилищного строительства.

Кроме этого С.Борисов спросил о земельных участках, которые были определенны для перспективного развития. Его волновал вопрос, за чей счет на этих участках будет создаваться сетевая и социальная инфраструктуры: проводиться вода, газ, электроэнергия; строиться детские сады, школы, больницы.

Директор департамента архитектуры доложил, что в настоящий момент в отношении шести территорий разрабатывается документация по их планировке. Проекты планировки территорий перспективного развития на Северной стороне и в районе Молочной балки разрабатываются за счет бюджетных средств и уже фактически готовы.

— Конечно, одно из самых сложных вопросов — распределение обязанностей между инвестором и органами исполнительной власти по поводу финансирования и строительства социальной и коммунальной инфраструктур, — считает М.Жукалов.

Он сообщил, что ведется подсчет соотношения затрат и департаменту необходимо выйти на взаимоприемлемый результат.

— В последнее время стоимость квадратного метра и спрос снижаются, соответственно, снижается и заинтересованность инвесторов в освоении этих новых территорий. Будем разговаривать, определяться, какое бремя будет нести город, надеюсь, минимальное, — пообещал М.Жукалов.