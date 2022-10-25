Для изъятия земельного участка на улице Капитанской, 12, ищут деньги

Участок на мысе Хрустальный, на котором в 2014 году взорвали 16-этажку, до сих пор предназначен «для реконструкции овощного магазина в торговый комплекс и его обслуживания».

Нынче адрес: ул.Капитанская, 12, — чуть ли не эпицентр строящегося там культурного кластера.

Обещали решить отдельно

Напомним, что в марте 2022 года городским департаментом архитектуры были объявлены общественные обсуждения документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция ул.Капитанская в рамках реализации мероприятий по созданию парка Музейно-мемориального комплекса защитникам Севастополя в 1941-1942 гг.». Объектом обсуждения стали проект планировки и проект межевания территории линейного объекта, включающего реконструкцию улиц Капитанская, Катерная, Амурская, строительство новых сооружений и коммуникаций для обслуживания дороги, включая организацию поверхностного водоотвода и очистку поверхностного стока, освещение, а также строительство тепловых сетей в районе мыса Хрустальный.

Тогда общую площадь планировки определив в 26 га, с разбивкой на два этапа: 12 га и 14 га.

Проектом были обозначены границы территории и предусмотрено расширение проезжей части ряда улиц, устройство тротуаров и строительство кольцевой развязки в районе памятника Примирению. Кроме того, речь шла о строительстве пяти подпорных стен на ул.Капитанской и еще одной на ул.Амурской.

Так вот, для реализации всего перечисленного предполагалось изъять полностью или частично 20 земельных участков, причем из этой двадцатки, на один, с кадастровым номером 91:03:001001:419, был установлен арест. Как тогда удалось выяснить «Севастопольской газете», по нему решение предполагалось принять отдельно.

Ищут деньги

В ДИЗО напомнили, что, согласно закону, изъятие земельных участков для государственных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации.

Еще одно напоминание — о том, что распоряжением правительства Севастополя от 17.07.2020 №77-ПП принято решение об изъятии для государственных и муниципальных нужд города Севастополя земельного участка с кадастровым номером 91:03:001001:419, расположенного по адресу: ул.Капитанская, 12.

«На основании решения Ленинского районного суда Севастополя от 14.03.2022 по делу №2-4/2022, с учетом апелляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам Севастопольского городского суда от 7.07.2022 выкупная цена изымаемого земельного участка с кадастровым номером 91:03:001001:419 определена и составляет 23 097 310 рублей», — проинформировал редакцию департамент.

В ответе говорится, что государственной программой города «Развитие земельных и имущественных отношений в Севастополе», утвержденной постановлением правительства Севастополя от 11.02.2022 №43-ПП, в рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Возмещение убытков гражданам или юридическим лицам при изъятии принадлежащих им земельных участков для государственных или муниципальных нужд» финансирование в период 2022-2024 годов не предусмотрено.

Далее сообщается, что в настоящее время правительством Севастополя проводятся мероприятия по определению источников финансирования и главного распределителя бюджетных средств для изъятия соответствующего земельного участка.

По результатам завершения вышеуказанных мероприятий в адрес собственника земельного участка будет направлен проект соглашения объятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд с выкупной ценой 23 097 310 рублей.