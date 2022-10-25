25 октября можно наблюдать частное затмение Солнца

Затмение ожидается во вторник, 25 октября, с 11.58 до 16.02 мск. Максимальная фаза достигнет 0,86 в 14.00 мск. Максимальную фазу (0,86) увидят жители Ханты-Мансийского автономного округа, в столице она достигнет 0,7, в Крыму — менее 0,6.

«Во всех районах России, где будет видна наибольшая фаза затмения, она составит не менее 0,6 и лишь в Крыму и Калининградской области фаза будет чуть меньше. В европейской части России затмение произойдет днем при достаточно высоком положении Солнца над горизонтом, а в Западной Сибири, где фаза превысит 0,8, — под вечер, перед заходом или на самом заходе Солнца за горизонт», — рассказали ТАСС в московском планетарии.

Стадии затмения

Увидеть, как Солнце скрывается за Луной, можно будет с территорий большей части Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии и северо-восточной Африки.

Частное затмение начнется в 11.58 мск на восходе Солнца в арктической зоне Атлантического океана вблизи северного побережья Исландии. Область его видимости далее распространится на восток и юго-восток, охватывая всю Европу, кроме юго-запада Пиренейского полуострова, а также северо-восток Африки, запад и центр Азии.

Наибольшая видимая на Земле фаза составит 0,8619 и будет наблюдаться в 14.00 мск в Ханты-Мансийском автономном округе севернее Нижневартовска в Западной Сибири. Солнце в этот момент будет заходить за горизонт.

Завершится затмение в 16.02 мск во время заката в Аравийском море. Финал будет виден из западной половины Азии, включая Индию.

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними — две недели. В это время Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля — лунное.

Лунное затмение произойдет 8 ноября.