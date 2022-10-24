Злостный нарушитель ПДД накопил штрафов на 165 тысяч рублей

Во время рейда в Севастополе сотрудники ГИБДД задержали злостного неплательщика штрафов за нарушение ПДД, а судебные приставы арестовали его BMW.

Рейд «Неплательщик» проводится с использованием специального программного обеспечения «Паутина». В нее и попался автомобиль BMW под управлением водителя 1989 года рождения с 53 неуплаченными штрафами и другими задолженностями на общую сумму свыше 165 тысяч рублей.

На помощь ГИБДД прибыли сотрудники Федеральной службы судебных приставов и наложили арест на транспортное средство нарушителя, сообщили в пресс-службе управление ГИБДД УМВД России по Севастополю.

Сначала текущего года 325 водителей привлечены к административной ответственности за неуплату штрафов вовремя.